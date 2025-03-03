Объем торгов фьючерсами на индекс пшеницы в 2024 году вырос в 1,6 раза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов фьючерсами на индекс пшеницы в 2024 году составил 4,6 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2023 году (2,8 млрд рублей). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национальной товарной биржи (НТБ).

В натуральном выражении объем торгов увеличился в 1,5 раза и достиг 281,6 тыс. тонн зерна.

Торги были запущены на НТБ в августе 2022 года. "С момента старта их объем уже превысил 8 млрд рублей. Всего сделки с фьючерсами на пшеницу заключали более 10 тыс. клиентов, в том числе и физические лица", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый НТБ. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов группы "ОЗК" по закупке пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. В июне 2022 года индекс пшеницы получил одобрение Банка России. Цена исполнения контракта равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц.

Кроме того, в настоящее время рассчитываются биржевые индексы на масличные. База для расчета этих индикаторов - сделки, заключаемые на НТБ. "При наличии спроса со стороны участников отрасли эти индикаторы в перспективе смогут выступить в качестве базового актива для производных инструментов", - сообщили в пресс-службе биржи.