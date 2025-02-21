"Дочки" Россетей смогут принимать корпоративные решения без недружественных акционеров

Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дочерние организации ПАО "Россети" смогут до конца 2025 года не учитывать голоса акционеров из недружественных юрисдикций при принятии корпоративных решений, свидетельствует опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации указ президента N96.

Документ вносит изменения в указ от 17 января 2023 года N16, который временно предоставил упомянутую возможность ряду российских организаций из энергетического комплекса, машиностроения и торговли, если они одновременно соответствуют трем условиям. Первое: в отношении их российского совладельца введены санкции; второе: доля недружественных совладельцев - не более 50%; третье: объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Новый указ расширяет круг компаний, которые смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при определении кворума собрания акционеров и результатов голосования. Такая опция станет возможна для системообразующих территориальных сетевых организаций, если более 50% из капитала принадлежит российской компании, которая более чем наполовину принадлежит РФ и соответствует условиям о санкционном воздействии, уровне недружественного участия и объему выручки.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.