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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:17

Ряд компаний РФ еще год смогут принимать корпоративные решения без "недружественных" совладельцев

Ряд компаний РФ еще год смогут принимать корпоративные решения без "недружественных" совладельцев
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года для ряда российских организаций из энергетического комплекса, включая электроэнергетику, машиностроения и торговли возможность не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Указ № 1046 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 17 января 2023 г. № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое право компании из упомянутых отраслей получили в январе 2023 года, если они одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Согласно этим временным правилам, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

Эти правила вводились сначала до конца 2023 года, но затем были продлены на 2024 год.

Владимир Путин
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