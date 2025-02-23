Решетников обсудил с премьером Мьянмы инвестиционные инфраструктурные проекты

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Мьянму встретился с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие.

За 11 месяцев 2024 года товарооборот России и Мьянмы вырос на 40%, почти в 1,5 раза - за счет расширения ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию - рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.

Решетников 22-23 февраля находится с рабочим визитом в Мьянме, где также в воскресенье проведет заседание межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"На полях" межправкомиссии запланировано проведение двусторонних встреч и переговоров различного уровня, а также подписание девяти взаимовыгодных документов, которые призваны регламентировать двусторонние отношения и помочь в реализации конкретных проектов и решений.