Центральные банки РФ и Мьянмы работают над взаимным открытием прямых счетов компаний в банках стран

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Центральные банки РФ и Мьянмы обсудили перспективы расширения точек приема карт "Мир" в Мьянме, а также возможности взаимного открытия прямых счетов компаний в банках стран, сказал журналистам статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов по итогам переговоров в рамках заседания межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Здесь на территории Мьянмы принимается карта "Мир". К сожалению, далеко еще не во всех местах. Это перспектива нашего взаимодействия. Но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму", - сказал он.

Зампред ЦБ также отметил, что "мы сейчас провели очень хорошее обсуждение перспектив сотрудничества и инвестиций в Мьянму, и это все потребует дальнейшего развития банковского взаимодействия".

"В том числе по механизму открытия счетов уже напрямую в банках Мьянмы российских предприятий, но и наоборот, в банках России мьянманских предприятий", - сказал Гузнов.