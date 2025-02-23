Поиск

Центральные банки РФ и Мьянмы работают над взаимным открытием прямых счетов компаний в банках стран

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Центральные банки РФ и Мьянмы обсудили перспективы расширения точек приема карт "Мир" в Мьянме, а также возможности взаимного открытия прямых счетов компаний в банках стран, сказал журналистам статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов по итогам переговоров в рамках заседания межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

ЭкономикаРешетников обсудил с премьером Мьянмы инвестиционные инфраструктурные проектыЧитать подробнее

"Здесь на территории Мьянмы принимается карта "Мир". К сожалению, далеко еще не во всех местах. Это перспектива нашего взаимодействия. Но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму", - сказал он.

Зампред ЦБ также отметил, что "мы сейчас провели очень хорошее обсуждение перспектив сотрудничества и инвестиций в Мьянму, и это все потребует дальнейшего развития банковского взаимодействия".

"В том числе по механизму открытия счетов уже напрямую в банках Мьянмы российских предприятий, но и наоборот, в банках России мьянманских предприятий", - сказал Гузнов.

Мьянма ЦБ РФ Алексей Гузнов Мир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься индивидуально

Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься индивидуально

Путин поручил проработать преференции для производителей РФ, не нарушая нормы ВТО

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5900 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2182 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });