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"Соллерс" начал продажи выпускаемых в Ульяновске пикапов Sollers ST8

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полноприводные пикапы Sollers ST8, выпускаемые по технологии полного цикла на индустриальной площадке "УАЗ", поступили в продажу, сообщила пресс-служба ПАО "Соллерс".

Sollers ST8, выпускаемый на технологической базе китайского концерна JAC, представлен как с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 136 л.с. (локализован на заводе двигателей "Соллерса" Елабуге), так и в версии с бензиновым мотором объемом 2,4 л и мощностью 204 л.с. Обе версии оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач, которая выпускается на площадке "Соллерс Производство Трансмиссий" в г. Заволжье Нижегородской обл.

Машина доступна в комплектациях Optimum и Luxe. Базовое оснащение включает две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, ABS+EBD, ESC, систему динамической стабилизации VDC, датчики контроля давления в шинах TPMS и ассистент старта на подъеме. Заводская гарантия на пикап составляет три года или 150 тыс. км – в зависимости от того, что наступит ранее.

Sollers ST8 рассчитан на загрузку до 900 кг, может заезжать в центральные районы крупных городов.

"Соллерс" сообщал о начале выпуска по технологии полного цикла пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 в Ульяновске в конце января. Компания отмечала, что для старта их производства на УАЗе были введены в эксплуатацию новые 130-метровая сварочная линия и линия сборки шасси, значительно модернизированы окрасочное и сборочное производства.

Сборка кузовов пикапов ведется совместно с семейством автомобилей УАЗ, а финальная – на новой производственной линии, смонтированной специально для линейки Sollers ST6 и ST8. Производство пикапов интегрировано в IT-системы управления логистикой (WMS), управления производством (MES) и качеством (QLS).

"Индустриальная площадка УАЗ имеет исторически сложившиеся сильные компетенции по производству рамных автомобилей, и запуск производства новых пикапов Sollers по полному циклу станет драйвером для дальнейшего развития как инфраструктуры самой площадки, так и синергии между брендами в части технологий и локализации агрегатов. Мы видим серьезные перспективы для роста в сегменте пикапов и планируем стать лидером в классе, заменив импортные аналоги, а позже дополним линейку еще одной моделью", - цитировала пресс-служба "Соллерса" гендиректора группы Николая Соболева.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.

Продажи "Соллерса" в РФ, включая модельные ряды УАЗ и Sollers (без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit), по итогам 2024 года выросли на 9%, превысив отметку в 50 тыс. автомобилей. В частности, УАЗов за год было реализовано почти 36 тыс. шт. (-3,8%), автомобилей Sollers (включая LCV Sollers Atlant и Sollers Argo, а также пикапы Sollers ST6) - 14,1 тыс. шт. (+65%).

Sollers ПАО "Соллерс"
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