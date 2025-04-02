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"Соллерс" запустил производство новых коробок передач на площадке ЗМЗ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Производство Трансмиссий" (г. Заволжье, "дочка" группы "Соллерс") приступило к серийному производству трех моделей механических коробок переключения передач (МКПП) на промплощадке "Заволжского моторного завода" (ЗМЗ) , сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Новые 6-ступенчатые МКПП будут устанавливаться на пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями, а также цельнометаллические фургоны Sollers Atlant с дизельным двигателем объемом 1,9 л.

Сообщается также, что коробки передач дополнят текущий модельный ряд выпускаемых агрегатов для модификаций Sollers Atlant с двигателями объемом 2,7 л, дизельных версий Sollers Argo и пикапов Sollers ST6 и ST8.

Кроме того, новыми МКПП будут оснащаться автомобили УАЗ "Профи" Полуторка с приводом на заднюю ось и дизельным двигателем, которые начнут сходить с ульяновского конвейера в апреле 2025 года.

"Модификации трансмиссий являются дальнейшим развитием базовых версий коробок передач, производство которых было запущено в Заволжье при поддержке Фонда развития промышленности в феврале 2024 года. Расширение линейки до семи модификаций МКПП с учетом запуска новых агрегатов стало возможным благодаря технологической гибкости и возможности быстрой переналадки производственной линии", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора ООО "Соллерс Производство Трансмиссий" Ильнура Сахабиева, которые приводятся в сообщении, развитие продуктового портфеля позволит охватить еще больше сегментов рынка и предложить решения практически для всех производимых группой автомобилей.

Общий объем инвестиций "Соллерс" в комплексную программу развития промплощадки Заволжского моторного завода с 2023 года, включая освоение производства силовых агрегатов, трансмиссий и развитие литейных проектов, превысил 2 млрд рублей.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (Нижегородская область), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Соллерс ООО "Соллерс Производство Трансмиссий" Заволжский моторный завод ЗМЗ
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