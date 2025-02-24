Инфляция в еврозоне в январе ускорилась до 2,5%, максимума с июля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В еврозоне в январе потребительские цены увеличились на 2,5% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с декабрем 2024 года, когда она составляла 2,4%, и обновила максимум с июля прошлого года.

Окончательные данные совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков.

Ускорение инфляции во многом спровоцировал рост цен на энергоносители на 1,9% после подъема всего на 0,1% в декабре. Тем временем промышленная продукция в январе подорожала на 0,5%, как и в декабре, а рост цен на услуги замедлился до 3,9% с 4%, на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию - до 2,3% с 2,6%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в январе составил 2,7% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц.

Потребительские цены в еврозоне в январе снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель увеличился на 0,4%.