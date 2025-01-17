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В еврозоне в декабре инфляция ускорилась до 2,4% - максимума с июля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В декабре в еврозоне потребительские цены выросли на 2,4% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрьскими 2,2%, до максимума с июля.

Окончательные данные совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков.

Инфляция в секторе услуг в прошлом месяце ускорилась до 4% с 3,9% в ноябре, рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,6% с 2,7%. Промышленная продукция подорожала на 0,5% (0,6%), энергоресурсы - на 0,1% (в ноябре их цена снизилась на 2%).

Самая низкая инфляция среди стран еврозоны была зарегистрирована в Ирландии (1%) и Италии (1,4%), самая высокая - в Хорватии (4,5%).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в декабре составил 2,7% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц.

Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца. В ноябре показатель снизился на 0,3%.

Eurostat Евросоюз Ирландия Хорватия Италия
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