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"КАМАЗ" модернизирует линию для выпуска 60 тыс. кабин К5 в год

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Автомобильный завод "КАМАЗа" в условиях действующего производства модернизирует конвейер сборки кабин грузовиков новейшего поколения К5, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Результатом модернизации должна стать линия, на которой будет обеспечена полная интеграция производства и логистики. Первый этап проекта, рассчитанный на выпуск 35 тыс. кабин в год, должен быть запущен в конце июля. Второй нацелен на сборку до 60 тыс. кабин в год. Срок завершения этих работ - март 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

По словам исполняющего обязанности директора автомобильного завода "КАМАЗа" Максима Минеева, в 2024 году недостатка в заказах предприятие не испытывало, "стабильный суточный темп выпуска" составил 210 автомобилей.

В рамках развития модельного ряда К5 запланирована организация серийного производства седельных тягачей, самосвалов, а также среднетоннажников, предназначенных для установки специальных надстроек.

Как сообщалось, флагман поколения К5 – КАМАЗ-54901 был выведен на рынок в мае 2020 года с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В феврале 2023 года "КАМАЗ" приступил к производству грузовиков КАМАЗ-54901 с локализованными кабинами.

В августе 2024 года "КАМАЗ" вывел на российский рынок удешевленную версию флагмана К5 – седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), предназначенный для региональных перевозок на расстояния до 1 тыс. км. Кроме того, в 2024 году выведены на рынок и другие модели линейки К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6х4) и -65951 (8х4), шасси -65658 (6х2), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4х2).

"КАМАЗ" в 2024 году продал в РФ 24,45 тыс. коммерческих автомобилей массой от 8 тонн - 20,3 тыс. грузовиков полной массой свыше 14 тонн и 4,15 тыс. единиц техники в сегменте от 8 до 14 тонн.

КАМАЗ
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