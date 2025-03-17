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"КАМАЗ" планирует выпустить 700 тягачей К5 на метане в 2025 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует в 2025 году увеличить выпуск грузовиков флагманского поколения К5 (КАМАЗ-54901) на сжиженном природном газе (СПГ) в 3,5 раза до 700 штук, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Производство газомоторной версии КАМАЗ-54901 началось в сентябре 2024 года. За прошлый год компания выпустила 200 таких тягачей. В феврале текущего года компания произвела 20 машин, к середине года планирует выпускать по 100 штук в месяц.

План производства на 2025 год – более 700 единиц, говорится в пресс-релизе.

Газомоторная версия КАМАЗ-54901 оборудована двигателем КАМАЗ Р6 экологического класса "Евро-5" мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками общей вместимостью 1,06 тыс. л СПГ. Максимальный запас хода на одной заправке достигает 1,6 тыс. км.

Грузовик собирается на главном сборочном конвейере "КАМАЗа" и оснащается специальным оборудованием в корпусе газомоторных автомобилей, открытом в 2015 году.

КАМАЗ
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