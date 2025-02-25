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Автозапчасти для иномарок подорожали примерно на 10-12% в декабре 2024 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Запасные части для иномарок подорожали примерно на 10-12% в декабре 2024 года, такие данные приводит Российский союз автостраховщиков (РСА).

В целом по итогам 2024 года 63% водителей жаловались на подорожание автозапчастей – это показали результаты опроса, проведенного агентством "Автостат" совместно с порталом Drive.ru, на которые ссылается союз. Рост цен на автозапчасти автомобилисты назвали главной проблемой при обслуживании и ремонте машины, показал опрос.

"Динамика цен на запчасти является отражением ситуации с поставками и наличия тех или иных автомобильных деталей на рынке. Логистика поставок зависит от многих факторов, особенно с учетом санкций, поэтому расходы поставщиков на российский рынок все время меняются, и именно это влияет на конечные цены для потребителей", - пояснил президент РСА Евгений Уфимцев, его слова приведены в сообщении союза.

Вместе с тем, несмотря на подорожание автозапчастей, по итогам 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7,6 тыс. рублей, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году. Средняя выплата по договорам ОСАГО по итогам 2024 года составила более 99,9 тыс. рублей – на 13% выше, чем тот же показатель в 2023 году.

Согласно результатам исследования индекса потребительской лояльности (NPS) по ОСАГО, проведенного РСА совместно с компанией ORO осенью 2024 года, удовлетворенность клиентов размерами выплат по ОСАГО составила 76%, что на 2 п.п. больше, чем в 2023 году.

За последние несколько лет легкие грузовики чаще других становились виновниками ДТП с ущербом более 400 тыс. рублей, а размер ущерба от аварий по вине мотоциклов вырос на 32%. Такая ситуация нашла отражение в планируемых регулятором корректировках тарифов по этим категориям транспортных средств.

По закону об ОСАГО регулирование страховых тарифов "осуществляется посредством установления Банком России актуарно (экономически) обоснованных базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов. Расширение тарифного коридора в обе стороны для указанных транспортных средств позволит страховым компаниям устанавливать справедливые тарифы для аккуратных водителей и при необходимости повышать для тех, кто допускает много аварий по своей вине", - пояснил начальник управления методологии страхования РСА Андрей Спиров.

Тарифные корректировки в ОСАГО и конкуренция позволяют автостраховщикам даже в условиях экономического кризиса сдерживать рост тарифов на фоне роста цен на автозапчасти, отмечает РСА.

Рост стоимости автозапчастей и ремонтных работ находит отражение в периодически обновляемых справочниках средней стоимости восстановительного ремонта РСА, на основе которых производится расчет выплат по полисам ОСАГО.

РСА Российский союз автостраховщиков
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