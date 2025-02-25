Keurig Dr Pepper увеличил выручку в IV квартале на 5,2%, лучше прогнозов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper получил чистый убыток в четвертом квартале 2024 года, при этом нарастил выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $144 млн, или 11 центов в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $693 млн, или 49 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Квартальный показатель включает в себя единовременное списание в размере $718 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила 58 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 57 центов на акцию.

Квартальная выручка Keurig Dr Pepper повысилась на 5,2%, до $4,07 млрд, оказавшись лучше прогноза рынка - $4,01 млрд.

Продажи кофе и кофемашин в четвертом квартале в США снизились на 2,4% - до $1,1 млрд, напитков (включая Dr Pepper, 7UP и Schweppes) - увеличились на 10,3%, до $2,4 млрд. Выручка компании от зарубежных операций повысилась незначительно и достигла $500 млн.

Согласно прогнозу Keurig Dr Pepper, в 2025 году органический рост ее выручки составит 4-6%, а скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится на 7-9%.

Акции компании дорожают на 2,6% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев её капитализация выросла на 15,6%, до $46,28 млрд.



