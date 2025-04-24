Производитель Dr Pepper увеличил квартальную прибыль на 13,9%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 13,9%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $517 млн, или $0,38 в расчете на акцию, против $454 млн, или $0,33 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $0,42, тогда как опрошенные LSEG аналитики оценивали ее в $0,38.

Выручка компании увеличилась на 4,8% - до $3,635 млрд, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $3,57 млрд.

Продажи кофе и кофемашин в США в первом квартале снизились на 3,7% - до $877 млн, напитков - увеличились на 11%, до $2,323 млрд. Выручка компании от зарубежных операций сократилась на 6,4% - до $435 млн.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год и по-прежнему ожидает органического роста выручки на 4-6%, скорректированной прибыли в расчете на акцию - на 7-9%.

Компания выпускает такие газированные напитки, как Dr Pepper, 7UP, Schweppes и Canada Dry.