Поиск

Производитель Dr Pepper увеличил квартальную прибыль на 13,9%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 13,9%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $517 млн, или $0,38 в расчете на акцию, против $454 млн, или $0,33 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $0,42, тогда как опрошенные LSEG аналитики оценивали ее в $0,38.

Выручка компании увеличилась на 4,8% - до $3,635 млрд, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $3,57 млрд.

Продажи кофе и кофемашин в США в первом квартале снизились на 3,7% - до $877 млн, напитков - увеличились на 11%, до $2,323 млрд. Выручка компании от зарубежных операций сократилась на 6,4% - до $435 млн.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год и по-прежнему ожидает органического роста выручки на 4-6%, скорректированной прибыли в расчете на акцию - на 7-9%.

Компания выпускает такие газированные напитки, как Dr Pepper, 7UP, Schweppes и Canada Dry.

США Keurig Dr Pepper
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой в мобильном приложении Т-Банка устранен

Владельцем 50% "Авито" стала компания под управлением Россельхозбанка

Владельцем 50% "Авито" стала компания под управлением Россельхозбанка

Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году будет чуть ниже темпов 2024 г.

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне98 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });