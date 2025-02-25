Банки РФ в январе сократили чистую прибыль на 20% г/г до 286 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в январе составила 286 млрд рублей, что на 20% ниже результата годом ранее, но в 1,5 раза выше результата декабря 2024 года. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Более высокий результат января в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов на 244 млрд рублей (до 243 млрд рублей, -50% к декабрю), так как в конце года банки увеличили затраты на маркетинг и персонал. В частности, некоторые банки перенесли выплаты вознаграждений с начала 2025 на декабрь 2024 года из-за увеличения НДФЛ с 1 января 2025 года.

Банки в январе сильно увеличили резервирование по кредитам, на 132 млрд рублей, в основном по рознице. Однако это нивелировалось снижением отчислений в резервы по прочим активам (в том числе экосистемным) на 115 млрд рублей, поскольку в январе отдельные банки частично их восстановили.

Основные доходы (чистый процентный и чистый комиссионный доход) снизились на 26 млрд рублей (до 591 млрд рублей, -4% к декабрю) главным образом из-за более слабой транзакционной активности в сравнении с декабрем.

Кроме того, произошло сокращение дивидендов от дочерних компаний на 76 млрд рублей (в январе поступлений практически не было, тогда как в декабре банки получили 78 млрд рублей, в основном от финансовых "дочек").

По предварительным данным, в январе показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,1 п.п., до 12,6%, из-за сокращения взвешенных по риску активов. Запас капитала (до нормативов) составляет порядка 7 трлн рублей (+1%).