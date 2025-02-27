ЦБ ожидает, что банки РФ в 2025 году заработают 3-3,5 трлн рублей прибыли

Это меньше, но сопоставимо с 2024 годом, отметила Эльвира Набиуллина

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки в 2025 году могут заработать меньше прибыли, чем в 2024 году, но примерно на сопоставимом уровне - 3-3,5 трлн рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По нашему обновленному прогнозу, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой - от 3 до 3,5 трлн рублей. Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики. По нашему прогнозу, кредит экономике вырастет в диапазоне от 6% до 11% в этом году", - сказала Набиуллина на ежегодной встречи руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

Банки РФ в 2024 г. заработали рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли.