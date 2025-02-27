Поиск

ЦБ ожидает, что банки РФ в 2025 году заработают 3-3,5 трлн рублей прибыли

Это меньше, но сопоставимо с 2024 годом, отметила Эльвира Набиуллина

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки в 2025 году могут заработать меньше прибыли, чем в 2024 году, но примерно на сопоставимом уровне - 3-3,5 трлн рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По нашему обновленному прогнозу, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой - от 3 до 3,5 трлн рублей. Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики. По нашему прогнозу, кредит экономике вырастет в диапазоне от 6% до 11% в этом году", - сказала Набиуллина на ежегодной встречи руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

Банки РФ в 2024 г. заработали рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Добыча газа в РФ в аномально теплом январе сократилась на 4%, до 62,5 млрд куб. м

Росстат отметил, что рост цен на бананы в РФ за неделю ускорился в 3,3 раза

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

"Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций сербской NIS

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });