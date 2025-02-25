Доходность 10-летних гособлигаций США упала до минимума с декабря

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций снижается во вторник на фоне опасений проблем в американской экономике.

Доходность 10-летних US Treasuries упала к 18:25 по Москве на 11,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,299%. Это минимальный показатель с середины декабря прошлого года.

Показатель для 30-летних бумаг снижается на 9,2 б.п. до 4,566%, для 2-летних бондов – на 6,6 б.п. до 4,094%.

Как стало известно во вторник, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

На прошлой неделе сообщалось, что аналогичный индекс, рассчитываемый Мичиганским университетом, также упал сильнее прогнозов.

Инвесторы опасаются, что такие данные свидетельствуют об ухудшении настроений американских потребителей на фоне жесткой внешнеторговой риторики президента США Дональда Трампа и его программы по сокращению штата госслужащих.

Трейдеры продолжают "тревожиться по поводу роста экономики США, но мы полагаем, что эти тревоги могут с легкостью перерасти в опасения по поводу мировой экономики", отметил стратег Macquarie Тьерри Визман.