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Доходность гособлигаций США снижается на опасениях рецессии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций снижается в понедельник на возросших опасениях рецессии в Соединенных Штатах.

Доходность 10-летних US Treasuries к 19:00 по Москве упала на 8,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,218% годовых.

Показатель для 30-летних бумаг снижается на 7,1 б.п., до 4,529%, для 2-летних бондов - на 7,3 б.п., до 3,929%.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox отказался исключить возможность рецессии в американской экономике.

"Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп в воскресенье. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но думаю, все будет отлично для нас".

Министр финансов США Скотт Бессент в минувшую пятницу отметил, что "мы стали зависимы от государственных расходов, и нам потребуется период детоксикации".

"Если принимать эти цитаты за чистую монету, можно сделать вывод, что их болевой порог выше, чем многие могли предположить еще несколько недель назад", - отметил стратег Deutsche Bank Джим Рид, говоря о готовности Трампа и Бессента допустить замедление экономического роста в США.

Внимание рынка на текущей неделе будет приковано к публикации данных о февральской инфляции в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

US Treasuries Дональд Трамп США Скотт Бессент
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