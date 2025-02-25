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Индекс РТС во вторник превысил 1200 пунктов на геополитическом оптимизме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций вырос на ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и о возможном совместном с США энергометаллургическом мегапроекте в Сибири.

Индекс РТС превысил рубеж 1200 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года на фоне укрепления рубля; лидерами подъема выступили акции "Эн+ груп" (+10,7%), ГК "Самолет" (+7,6%) и "Русала" (+5,2%, до 40,92 рубля).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 3326,14 пункта (в начале торгов индекс поднимался выше 3370 пунктов), индекс РТС вырос на 2,5% до 1209,49 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 февраля, составил 86,6318 рубля (-1,57 рубля).

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