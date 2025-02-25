ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банки не вправе взимать с клиента, совершившего конвертацию валюты по ошибочно выставленному кредитной организацией курсу, эквивалент полученной им прибыли, решил Верховный суд России, рассмотрев спор с участием Т-банка.

Такие операции ряд его клиентов смогли совершить в конце февраля и в марте 2022 года, когда он еще носил наименование "Тинькофф банк". Одним из них было ООО "Оптимум Интент", которое, как отмечается в материалах дела, "многократно" переводило денежные средства "обратно в ту же валюту, в которой они у него были изначально".

В первый раз компания сделала это 27 февраля 2022 года, за полчаса совершив 18 операций конвертации, переводя рубли в британские фунты, затем обменивая их на евро, а эту валюту - снова на рубли. Затем, ночью 11 марта 2022 года с 0:14 по 02:48, "Оптимум Интент" совершил 123 операции в такой последовательности: доллары США - евро - фунты - снова доллары.

Операции проводились по курсам, ошибочно установленным сотрудниками банка: вместо 133 рублей за евро 11 марта 2022 года сотрудник банка установил в системе 123 рубля за евро. Это было на 10% меньше курса Банка России, говорится в материалах дела.

25 марта кредитная организация уведомила клиентов о выявленном сбое и списала со счетов всех тех, кто совершал подобные операции, разницу между правильным и ошибочным курсом. Для "Оптимум Интента" эта величина составила $313 835.

Банк счел, что совершенные операции "не имеют явного экономического смысла" и свидетельствуют не о намерении конвертировать средства, а о желании воспользоваться ошибкой для получения прибыли. Право на списание банк обосновал пунктом 2.19 условий комплексного банковского обслуживания (УКБО). Он гласил, что клиент разрешает банку в счет погашения задолженности перед ним списывать средства со счетов. "Согласно УКБО, под задолженностью понимаются все денежные суммы, подлежащие уплате клиентом банку по договору, включающие в себя сумму кредита, начисленные проценты за пользование кредитом, комиссии, платы, в том числе за дополнительные услуги, а также штрафы в соответствии с применяемыми тарифами", - цитировал документ Арбитражный суд Москвы. Как именно классифицировалось списание, не говорится.

"Оптимум Интент" обратился в суд и потребовал взыскать с банка 30,14 млн рублей неосновательного обогащения, что эквивалентно $313835 по курсу 96,04 рубля за $1 на день списания средств - 25 марта 2022 года. Компания настаивала, что корректировка по операциям конвертации не предусмотрена УКБО и является незаконной.

Арбитражный суд Москвы отказал "Оптимум Интент" в удовлетворении иска, согласившись с позицией банка. По мнению суда, клиент действовал недобросовестно и злоупотребил правом, так как осознавал, что банком допущена ошибка.

Однако апелляция удовлетворила жалобу "Оптимум Интента" и взыскала с банка 30,14 млн рублей. Она не согласилась с выводом суда первой инстанции о наличии в действиях "Оптимум Интента" злоупотребления правом - у клиентов не было информации об ошибочности курса до момента совершения спорных операций. Более низкий кросс-курс валют, чем установленный Банком России, решил суд, не свидетельствует о злоупотреблении клиентом правом, поскольку банки вправе сами определять курс по операциям, а прибыль или убытки от них являются результатами их предпринимательской деятельности.

Кроме того, апелляция указала, что в условиях банковского обслуживания содержится закрытый перечень оснований для безакцептного списания средств со счет клиента и описываемой в споре ситуации в них нет.

Но кассация сочла, что прав был Арбитражный суд Москвы и отменил постановление апелляции. После этого по жалобе "Оптимум Интента" спор оказался на рассмотрении в Верховном суде. И в результате судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) решила, что оснований для отказа в удовлетворении требований компании у судов не было, что верны выводы апелляции.

"Делая вывод о злоупотреблении обществом правом при совершении операций по конвертации валюты, суды первой и кассационной инстанций ничем его не обосновали и не указали, каким образом общество ("Оптимум Интент" - ИФ) могло распознать наличие какой-либо ошибки в установленных банком курсах валют, и в силу чего общество должно было воздержаться от совершения данных сделок", - отметила коллегия. Кроме того, она подчеркнула, что купить валюту по иному курсу клиент не мог, как и повлиять на установленные банком курсы.

Совершении клиентом "многочисленных операций по конвертации валют в короткий промежуток времени" по кросс-курсу валют, отличающемуся от установленного Центробанком, не свидетельствуют о злоупотреблении правом клиентом, говорится в определении.

СКЭС ВС также согласилась с выводом апелляции об отсутствии у банка права на одностороннее списание денег со счета клиента в описанной ситуации, так как это прямо не предусмотрено условиями обслуживания.

В связи с этим коллегия отменила решения первой инстанции и кассации, оставила в силе постановление апелляции в пользу клиента - "Оптимум Интента".

Год назад ВС уже рассматривал аналогичный спор о последствиях конвертации валюты по ошибочному курсу в Тинькофф банке в феврале и марте 2022 года. Тогда дело разбирала коллегия по гражданским делам, которая отменила решения нижестоящих судов об отказе клиенту-физлицу во взыскании с банка списанных средств. Отправляя спор на новое рассмотрение, она указала, что банк неправомерно во внесудебном порядке списал со счета истца принадлежащие ему денежные средства. Также коллегия сослалась на отсутствие доказательств недобросовестности клиента. По ее мнению, банк сам определил курсы валют, разместил в открытом доступе публичную оферту для неопределенного круга лиц на совершение сделок, и клиент не мог повлиять на курсы. Нижестоящие суды не указали, каким образом истец мог распознать наличие какой-либо ошибки в курсах и в силу чего он должен был воздержаться от сделок, подчеркивала коллегия Верховного суда.

Позднее СМИ сообщали, что апелляция при повторном разбирательстве обязала банк вернуть клиенту списанные средства, которые тот заработал на конвертации валют весной 2022 года.

Т-Банк по итогам 2024 года с активами в 3,82 трлн рублей занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Материнская компания Т-Банка - МПКАО "Т-Технологии"(до редомициляции в России - TCS Group, затем МКПАО "ТКС Холдинг"). Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).