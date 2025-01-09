ВС изучит законность обнуления Т-Банком доходов клиентов из-за ошибок его сотрудников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России на примере Т-Банка определит, вправе ли кредитная организация в одностороннем порядке списать со счета клиента эквивалент дохода, который был получен в результате конвертации валюты по курсу, который она считает ошибочным.

Соответствующую тяжбу на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) передал ее председатель, замглавы ВС Юрий Иваненко, свидетельствует картотека суда.

Такие операции ряд клиентов кредитной организации смогли совершить в конце февраля и в марте 2022 года, когда она еще носила наименование "Тинькофф банк". Одним из них было ООО "Оптимум Интент", которое, как отмечается в материалах дела, "многократно" переводило денежные средства "обратно в ту же валюту, в которой они у него были изначально".

В первый раз компания сделала это 27 февраля 2022 года, с 19:25 по 20:06 совершив 18 операций конвертации, переводя рубли в британские фунты, затем обменивая их на евро, а эту валюту - снова на рубли. Затем, ночью 11 марта 2022 года с 0:14 по 02:48, "Оптимум Интент" совершил 123 операций в такой последовательности: доллары США - евро - фунты - снова доллары.

Операции проводились по курсам, установленным сотрудниками банка, но они совершили ошибки. "11.03.2022 сотрудник банка установил ошибочный курс евро в системах банка (вместо 133 рублей за евро - 123 рубля за евро), что подтверждается лог-файлами из системы банка Payment Gate, в результате чего кросс-курс конвертации валютной пары доллар-евро составил 122 рубля за доллар США к 123 рублям за евро, отличался на 9% по отношению к биржевому курсу (130 евро) и на 10% по отношению к рублю по курсу Банка России (120,3785 за доллар США к 132,9581 за евро)", - сказано в материалах дела.

25 марта банк уведомил клиентов о выявленном сбое и списал со счетов всех тех, кто совершал подобные операции, разницу между правильным и ошибочным курсом. Для "Оптимум Интента" эта величина составила $313 835.

Банк счел, что совершенные операции "не имеют явного экономического смысла" и свидетельствуют не о намерении конвертировать средства, а о желании воспользоваться ошибкой для получения прибыли. Право на списание банк обосновал пунктом 2.19 условий комплексного банковского обслуживания (УКБО). Он гласил, что клиент разрешает банку в счет погашения задолженности перед ним списывать средства со счетов. "Согласно УКБО, под задолженностью понимаются все денежные суммы, подлежащие уплате клиентом банку по договору, включающие в себя сумму кредита, начисленные проценты за пользование кредитом, комиссии, платы, в том числе за дополнительные услуги, а также штрафы в соответствии с применяемыми тарифами", - цитировал документ Арбитражный суд Москвы. Как именно классифицировалось списание, не говорится.

"Оптимум Интент" не согласился с односторонним списанием средств со своего счета и обратился в суд. Компания потребовала взыскать с банка 30,14 млн рублей неосновательного обогащения, что эквивалентно $313 835 по курсу 96,04 рубля за $1 на день списания средств - 25 марта 2022 года.

Истец настаивал, что произведенная кредитной организацией корректировка по операциям конвертации не предусмотрена УКБО и является незаконной. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, приводил "Оптимум Интент" в обоснование своих требований ссылку на статью 845 Гражданского кодекса России.

Арбитражный суд Москвы счел, что кредитная организация, списывая деньги со счета клиента, поступила правомерно. По мнению суда, "Оптимум Интент" действовал недобросовестно и злоупотребил правом. "Необычное поведение клиента свидетельствует о том, что он осознавал, что банком допущена ошибка, и стремился совершить наибольшее возможное количество операций по конвертации валюты с целью извлечения прибыли до тех пор, пока банк не обнаружит возникший сбой", - говорится в решении суда.

Действия клиента были направлены не на конвертацию валюты, а на получение прибыли от курсовой разницы, возникшей из-за ошибки банка, отметил суд. При таких обстоятельствах, по мнению суда, банк обоснованно предпринял действия, направленные на возврат неосновательного обогащения. На этом основании суд отказал в удовлетворении требований "Оптимум Интент".

Апелляция удовлетворила жалобу "Оптимум Интента" и взыскала с банка 30,14 млн рублей. Она исходила из того, что условия банковского обслуживания не позволяли кредитной организации в одностороннем порядке списывать потери банка из-за неправильно установленного курса конвертации валюты.

"Условия договора заключенного сторонами содержат закрытый перечень оснований для безакцептного списания. Между тем списанные денежные средства не являются комиссией/платой за предоставление услуг; не являются неустойкой; не являются суммой, которую клиент обязан выплатить по иным договорам; не являются просроченной задолженностью", - говорится в постановлении апелляции.

Кроме того, вторая инстанция не согласилась с выводом первой о наличии в действиях "Оптимум Интента" злоупотребления правом. Обосновывая свою позицию, апелляция, в частности, указала на то, что у клиентов не было информации об ошибочности курса до момента совершения спорных операций.

Также, по мнению второй инстанции, более низкий кросс-курс валют, чем установленный ЦБ РФ, не свидетельствует о злоупотреблении клиентом правом, поскольку банки вправе сами определять курс по операциям, а прибыль или убытки от них являются результатами их предпринимательской деятельности. И само по себе получение дохода клиентом в результате выгодной конвертации не свидетельствует о его недобросовестных действиях, говорится в постановлении суда второй инстанции.

Кассация с мнением апелляции не согласилась. Она отменила решение, принятое в пользу "Оптимум Интента", и оставила в силе решение суда первой инстанции. После этого компания обратилась с жалобой в Верховный суд.

В июле 2024 года судья Денис Тютин отказался передавать ее на рассмотрение СКЭС ВС. Однако повторное обращение в ВС оказалось для "Оптимум Интент" успешным - замглавы СКЭС ВС отменил отказное определение и направил жалобу на рассмотрение в коллегию.

"Оптимум Интент" настаивает на верности выводов суда апелляционной инстанции. По мнению заявителя, само по себе совершение сделок по покупке валюты и получение материальной выгоды от них не может являться злоупотреблением правом. В своей жалобе компания пишет, что совершала сделки купли-продажи валют по цене, предложенной банком, а нежелательные для него экономические последствия в виде недополученной прибыли от продажи валюты являются следствием его предпринимательского риска. "В обратном случае перекладывание на клиентов предпринимательских рисков банка делает банковский бизнес высокорентабельным и фактически безрисковым, поскольку во всех аналогичных ситуациях банк может компенсировать свои риски, просто списав денежные средства с расчетного счета клиента", - приводятся в материалах дела доводы компании.

Также заявитель указывает, что в соответствии со статьей 854 ГК РФ без распоряжения клиента списание денег со счета возможно только в предусмотренных договорами ситуациях или по решению суда. В рассматриваемом случае, настаивает компания, суды полностью нивелировали для банка как профессионального участника рынка его коммерческие риски и позволили ему в нарушение упомянутой статьи "безнаказанно списывать денежные средства с расчетных счетов своих клиентов, не обращаясь в суд".

Год назад ВС уже рассматривал аналогичный спор о последствиях конвертации валюты по ошибочному курсу в Тинькофф банке в феврале и марте 2022 года. Тогда дело разбирала коллегия по гражданским делам, которая отменила решения нижестоящих судов об отказе клиенту-физлицу во взыскании с банка списанных средств. Отправляя спор на новое рассмотрение, она указала, что банк неправомерно во внесудебном порядке списал со счета истца принадлежащие ему денежные средства. Также коллегия сослалась на отсутствие доказательств недобросовестности клиента. По ее мнению, банк сам определил курсы валют, разместил в открытом доступе публичную оферту для неопределенного круга лиц на совершение сделок, и клиент не мог повлиять на курсы. Нижестоящие суды не указали, каким образом истец мог распознать наличие какой-либо ошибки в курсах и в силу чего он должен был воздержаться от сделок, подчеркивала коллегия ВС.

Позднее СМИ сообщали, что апелляция при повторном разбирательстве обязала банк вернуть клиенту списанные средства, которые тот заработал на конвертации валют весной 2022 года.

Т-Банк по итогам третьего квартала 2024 года с активами в 3,022 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Материнская компания Т-Банка - МПКАО "Т-Технологии"(до редомициляции в России - TCS Group, затем МКПАО "ТКС Холдинг"). Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).