Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста накануне

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста накануне; во вторник нацвалюта обновила максимум с конца августа 2024 года.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7315 руб. (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,87 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Тренд к укреплению рубля в начале недели остался достаточно выраженным. Развивается он, как и прежде, под влиянием крепнущих ожиданий устранения геополитических издержек, а также роста активности экспортеров перед налоговыми платежами (28 февраля). Обычно, за 1-2 дня до граничного срока уплаты налогов объемы продаж валюты со стороны экспортеров достигают максимальных значений. Однако в этот раз сезонность может быть сглажена из-за продолжительного укрепления рубля. С учетом того, что курс накануне достиг наш краткосрочный прогнозный таргет (85-87 руб. за доллар и 11,7-11,9 руб. за юань), мы ориентируемся, как-минимум, на локальную стабилизации котировок вблизи текущих уровней. Целевой уровень курса представляется нам оправданным, с точки зрения устранения значительной части геополитической премии и на фоне заметного сужения внешнеторгового профицита в последние месяцы. Кроме того, мы ждем постепенного роста активности импортеров, ввиду завершения "низкого сезона" и заметного укрепления рубля, частично нивелирующего ограничения со стороны жесткой ДКП. До конца недели прогнозируем закрепление курса вблизи нижней границы нашего прогнозного таргета", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в среду, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии, в результате которого обе эталонные марки обновили минимумы с конца прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $73,19 за баррель, что на 0,29% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,25%, до $69,09 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили прошлую сессию на минимумах с середины декабря.

Главным негативным фактором для нефти стали опасения, что действия администрации президента США Дональда Трампа могут привести к замедлению роста мировой экономики и спроса на топливо. Ранее президент сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 2,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.