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Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в пятницу рубль дорожает к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В моменте юань дешевел до 11,907 рубля впервые с 29 августа 2024 года.

За первую минуту торгов юань подешевел на 7,95 копейки до 11,9385 рубля. При этом юань оказался на 18,67 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Драйвером укрепления рубля в четверг стали спекулятивные продажи валюты на фоне стремительно растущих ожиданий по снижению геополитических издержек, а также рост активности экспортеров перед февральскими налоговыми выплатами, которые необходимо произвести до конца следующей недели. Считаем, что тренд к укреплению рубля сохранится. Мы оцениваем курс, очищенный от геополитической надбавки, на уровне 85-87 рублей/$1 и 11,5-11,7 рубля/юань. Полагаем, что в ближайшее время вблизи этих значений может произойти стабилизация котировок", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

К 10:08 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,24% до $76,3 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,26%, до $72,3 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тысяч баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тысячи б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тысяч баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Мосбиржа Brent WTI Минэнерго США
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