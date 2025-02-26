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ЦБ начал обсуждать с бизнесом изменение Кодекса корпоративного управления

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк России начал с компаниями и представителями финансового рынка дискуссию об обновлении Кодекса корпоративного управления (ККУ), сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на XIV Всероссийском форуме по корпоративному управлению.

По его словам, регулятор считает возможным более подробное отражение вопросов дивидендной политики, взаимоотношений с инвесторами.

"Мне кажется, мы уже начали дискуссию по этому вопросу (об изменении ККУ - ИФ), и есть встречи с "корпоратами", с представителями финансового рынка. Возможно, мы не приступили к написанию нового документа, но мы считаем, что сейчас как раз очень хорошее время в определенной степени на нижней точке пересмотреть кодекс, для того чтобы настроить его на новые условия", - сказал он.

По его словам, в действующем кодексе многие вопросы "описаны в максимально общем порядке". В частности, в нем не хватает детализации правил взаимоотношения с инвесторами: каким образом взаимодействовать, с какой регулярностью, какие вопросы обсуждать. "Кажется, что это вроде естественные вещи, но как показала практика последних лет, с уходом давления иностранных инвесторов многие компании здесь испытывают большие сложности", - сказал Чистюхин.

По мнению регулятора, более полное отражение в кодексе могут найти вопросы, связанные с дивидендной политикой, со стратегией роста акционерной стоимости компании, отметил первый зампред ЦБ.

Впервые идея обновления кодекса, принятого в 2014 году, была высказана осенью 2021 года. На тот момент ЦБ допускал возможность концептуальной переработки документа к 2024 году. Позднее к теме возможного обновления кодекса регулятор возвращался летом 2023 года. Осенью 2024 года стало известно, что Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в Банк России свои предложения по этому вопросу. В частности, по мнению АРИ, эмитентам следует включать в отчет информацию о KPI менеджмента, выполнении стратегии развития, как это уже делают компании с госучастием.

Банк России Владимир Чистюхин АРИ ККУ
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