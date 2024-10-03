ЦБ отметил, что рынок капитала тормозят негативные тенденции в раскрытии информации и корпуправлении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России обеспокоен негативными тенденциями в раскрытии информации и корпоративном управлении, в частности, в отношениях компаний с миноритарными акционерами, для исправления ситуации нужны усилия как регуляторов, так и участников рынка, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы наблюдаем, к сожалению, негативную тенденцию, она всем хорошо известна, когда под эгидой того, что нужно защищаться от санкций, корпораты начинают закрывать всю возможную информацию, противодействовать миноритарным акционерам, проводить какие-то действия, которые ухудшают положение миноритарных акционеров. Конечно, мы на этом доверительную среду на рынке капитала не построим", - сказал Чистюхин в ходе обсуждения "Основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2025-2027 годов" на площадке аналитического центра "Форум".

Он отметил, что для институциональных инвесторов, в отличие от розничных, это ключевой вопрос при принятии инвестиционных решений.

"Понимая, какие практики существуют, он никуда не пойдет вкладываться, ни в какие акции. Вот здесь, я считаю, у нас как у государства, не только у Центрального банка, но и у правительства - без правительства мы эту тему не поднимем - огромный потенциал для развития. Как Центральный банк должен приложить максимум усилий, так и участники рынка должны максимально на всех уровнях, извиняюсь за термин, лоббировать этот вопрос, и пытаться объяснять рационально, почему крайне важно обеспечивать правильные корпоративные практики, раскрывать информацию", - призвал Чистюхин.

Председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова, принимавшая участие в обсуждениях, поддержала тезис первого зампреда ЦБ.

"Для негосударственных пенсионных фондов крайне важно иметь историю жесткого, понятного, прозрачного корпоративного управления компанией. Я понимаю, что для всех эмитентов вот эта корпоративная культура – это вроде как получается, что там Банк России докопался с какими-то дополнительными ограничениями, но для инвесторов, которые инвестируют чужие деньги в долгую, нам крайне важно понимать, как этот эмитент ведет себя в отношениях с миноритариями. А мы, несмотря на объемы, миноритарии", - сказала Морозова.

Институционалам важно то, какую политику компании проводят в отношении раскрытия информации, стратегии, дивидендов, в том числе и исполнение обязательств по их выплате, отметила она. "То есть необходимо не только пообещать, но и показать неоднократно, что мы это выполняем", - подчеркнула Морозова.