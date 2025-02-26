Центробанк Таиланда неожиданно снизил базовую ставку до 2%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк Таиланда снизил ставку однодневного РЕПО, ключевую процентную ставку, на 25 базисных пунктов, до 2% годовых.

За такое решение проголосовали все члены комитета по денежно-кредитной политике банка, кроме одного, голосовавшего за сохранение ставки на прежнем уровне.

Из 23 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, уменьшение ставки прогнозировали лишь шестеро.

Центральный банк ожидает более медленного, чем ранее прогнозировалось, роста экономики страны, что обусловлено структурными проблемами производственного сектора.

Понижение ключевой ставки призвано привести финансовые условия в большее соответствие с перспективами экономического роста и инфляции, а также необходимо для обеспечения финансовой стабильности и более эффективного противодействия понижательным рискам для экономики, говорится в заявлении регулятора.

Центробанк не пересматривал прогноза, предполагающего рост экономики на 2,9% в 2025 году, однако, по словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка Таиланда Саккапопа Паньянукула, его руководство теперь ожидает, что ВВП увеличится чуть больше, чем на 2,5%.

Годовая инфляция в текущем году будет держаться у нижней границы диапазона 1-3%, полагают в банке.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Паньянукул также отметил ограниченность пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ввиду того, что текущий уровень ставки соответствует нейтральному.

"Планка для дальнейшего снижения будет высока", - сказал он.

Пара доллар США/тайский бат торгуется с понижением на 0,18% от уровня закрытия предыдущих торгов, по 30,73 бата/$1.