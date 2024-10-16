ЦБ Таиланда и Филиппин снизили базовые ставки, Индонезии – оставил без изменения

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк Таиланда уменьшил ставку однодневного РЕПО, ключевую процентную ставку, на 25 базисных пунктов (бп) – до 2,25% годовых.

Это первое уменьшение с начала 2020 года. Аналитики не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Решение ЦБ было принято на фоне ослабления экономического роста в стране и сохранения инфляции ниже целевого диапазона 1-3%.

Ожидается, что экономика Таиланда в 2024 году увеличится на 2,7%, в следующем году – на 2,9%. Инфляция будет составлять 0,5% и 1,2% соответственно.

Банк Намибии также неожиданно опустил базовую ставку в среду на 25 б.п. до 7,25% годовых, что является минимальным уровнем с мая 2023 года.

ЦБ понизил прогноз инфляции в стране в этом году до 4,3% с ранее ожидавшихся 4,7%. При этом предполагается рост ВВП на 3,1%.

Центральный банк Филиппин уменьшил базовую ставку на 25 б.п. до 6% годовых, что совпало с прогнозами экспертов. По его оценке, темпы роста потребительских цен в стране в 2024 году будут составлять 3,1%, а не 3,3%, как предполагалось ранее. При этом прогноз на следующий год был повышен до 3,3% с 2,9%, на 2026 год – до 3,7% с 3,3%.

Между тем Банк Индонезии оставил базовую ставку на прежнем уровне, как и ожидалось. Ставка семидневного РЕПО составляет 6% годовых.

В сентябре ЦБ неожиданно снизил ее на 25 б.п., что стало первым сокращением с января 2021 года.

Банк Индонезии подтвердил прогноз, согласно которому в 2024 году ожидается повышение ВВП на 4,7-5,5%.