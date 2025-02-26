Продажи новостроек в США в январе упали на 10,5% - хуже прогноза

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

Январский показатель реализации новостроек является минимальным за три месяца, устойчиво высокие ставки по ипотечным кредитам продолжают ограничивать спрос на жилье.

В годовом выражении продажи новостроек уменьшились на 1,1%, в январе 2024 года показатель составлял 664 тыс.

Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце составила $446,3 тыс.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец января равнялось 495 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы девять месяцев. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

Данные о продажах новостроек за февраль будут обнародованы 25 марта.