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Продажи новостроек в США в марте выросли на 7,4%, до максимума с сентября

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В США в марте продажи новых домов увеличились на 7,4% к февралю и составили 724 тысячи в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября 2025 года, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в феврале было реализовано 674 тысячи домов, а не 676 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics в среднем ожидали увеличения продаж в марте до 680 тысяч с ранее объявленного февральского уровня.

В годовом выражении продажи новостроек выросли на 6%, в марте 2024 года показатель составлял 683 тысячи.

Медианная цена нового дома в США за месяц снизилась на 1,9% и составила $403,6 тысячи, средняя - повысилась на 1%, до $492,7 тысячи.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец марта составляло 503 тысячи. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,3 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США Минторговли
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