Ставки по ипотеке в США снизились до 6,88%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 5 базисных пунктов на прошлой неделе, до самого низкого значения с начала текущего года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 21 февраля, составила 6,88% годовых против 6,93% неделей ранее.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 1,2% после снижения на 6,6% неделей ранее.

Количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки уменьшилось на 4%, тогда как число заявок на покупку нового дома осталось без изменений. На неделе, завершившейся 14 февраля, эти показатели снизились на 7% и 6% соответственно.