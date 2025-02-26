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Запасы нефти в США снизились на 2,33 млн баррелей за неделю

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 369 тыс. баррелей и составили 248,27 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,91 млн баррелей, до 120,47 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,76 млн баррелей.

США
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