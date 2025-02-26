Рубль в среду ускорил темпы снижения в паре с юанем

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль скорректировался вниз после сильного роста накануне. Поддержку рублю продолжают оказывать надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,911 руб., что на 22,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 11,625 руб. впервые с 26 августа 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по московскому времени, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 февраля на 70,39 копейки, до 85,9279 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,77 копейки, до 90,1826 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В среду рубль заметно подешевел в паре с юанем, скорректировался вниз после того, как в первой половине дня обновил максимум с конца прошлого августа. В целом с начала февраля рубль вырос к юаню почти на 12%. Сегодня Банк России опубликовал резюме обсуждения, в котором отметил, что февральское укрепление рубля обусловлено геополитикой и снижением спроса на валюту. Кроме того, на этой неделе поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после негативного начала торгов резко укрепился к юаню, который впервые с августа 2024 г. приближался к 11,62 руб. Затем российская валюта быстро сдала позиции и вышла в ощутимый минус. В середине торгов рубль сумел отыграть более половины дневных потерь, но развить восходящую коррекцию пока не удается. Фактор налогового периода заканчивает свое действие в этом месяце. Уже в четверг будет последний день для продажи иностранной валюты с расчетами "завтра" (TOM), чтобы успеть к пику фискальных платежей экспортеров 28 февраля. К тому же завтра вступают в силу санкции США против нефтегазового сектора РФ. Подпавшие под них компании могут уже завершать конвертацию свободных валютных средств в рубли. Спрос на инвалюту способен планомерно увеличиваться по мере восстановления импорта. Оно будет происходить благодаря усилению потребительской активности после свойственного началу года спада", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Наблюдаемое укрепление рубля связано с геополитическими факторами и сезонным снижением спроса импортеров на валюту, пока сложно оценить устойчивость этого процесса и перспективы его влияния на цены, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам февральского заседания совета директоров.

"Участники согласились, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после перехода рубля к укреплению в декабре.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 7,8% и составило $150,9 млрд.

Согласно опубликованным в среду данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.

В 2023 году внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $140,0 млрд, в том числе экспорт - $425,3 млрд, импорт - $285,3 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в 2024 году составил $716,9 млрд и по сравнению с 2023 годом возрос на 0,9%.

Котировки нефтяных фьючерсов немного ускорили темпы снижения вечером в среду после выхода данных по запасам.

Цены на нефть

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,42% - до $72,71 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени опустились на бирже NYMEX на 0,23% - до $68,78 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 369 тыс. баррелей и составили 248,27 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,91 млн баррелей, до 120,47 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,76 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 февраля увеличилась на 9 базисных пунктов, до 21,16% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в среду повысились на 1 базисный пункт, до 20,93% и 21,39% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,03% годовых.