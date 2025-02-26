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Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года.

Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе (с 18 по 24 февраля) масло подешевело на 0,1%. Неделей ранее еще был отмечен рост на 0,1%.

Снижение цен произошло впервые с сентября 2023 года.

Кроме того, яйца подешевели на 0,5%, мясо кур и гречневая круп - на 0,4%, сосиски, сардельки, пшеничная мука - на 0,2%, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%.

В то же время цены на мороженую рыбу выросли на 1,2%, мясные консервы для детского питания - на 1%, говядину, пастеризованное молоко, черный чай, печенье, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,6%, баранину, творог и соль - на 0,5%, маргарин, сыры - на 0,4%.

Свинина, ультрапастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб подорожали на 0,3%, вареные колбасы, сметана и ржаной хлеб - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло и пшено - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

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