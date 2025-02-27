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Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не получал информацию от крупнейших производителей молочных продуктов, что они планируют повышать цены на питьевое молоко при поставках в торговые сети, но не исключает возможности повышения цен рядом производителей.

"Тем не менее такие шаги могут быть предприняты отдельными предприятиями в рамках своих переговорных кампаний с сетями", - заявил журналистам генеральный директор союза Артем Белов.

По его словам, корректировка цен на отдельные молочные продукты является следствием продолжающего роста себестоимости производства и переработки молока. "Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья - более 25% за два года - из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного увеличения заработных плат в отрасли, - пояснил он. - В секторе переработки также увеличивается себестоимость из-за изменения курса валют и роста затрат на оборудование и запасные части, упаковку. Здесь также влияние оказывают увеличение зарплат и стоимости энергоресурсов".

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Действия и комментарии производителей

В четверг "Ведомости" сообщили, что один из ведущих производителей молочной продукции - холдинг "Молвест" (бренды "Вкуснотеево", "Молвест" и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции в среднем на 5%. Изменения не коснутся сливочного масла.

В пресс-службе компании "Молвест" журналистам заявили, что "текущая корректировка стоимости питьевого молока не является существенным пересмотром". Кардинальных изменений в ближайшее время в компании не ожидают и прилагают "максимальные усилия для сохранения доступности товаров в условиях растущей себестоимости производства".

Как отметил Белов, питьевое молоко остается базовым молочным товаром, который входит в перечень социально значимых продуктов и имеет минимальную наценку как со стороны производителей, так и со стороны торговой сети. Его производство в 2024 году выросло на 5% - до 6,1 млн тонн.

Как заявила заместитель гендиректора ООО "АПХ Залесье" Полина Романова, в конце прошлого года компания подняла цены на некоторые виды продукции в связи с инфляцией, повышением ключевой ставки, ростом стоимости сырья и упаковки, со сложной и затратной логистикой, а также с изменениями на рынке труда.

В феврале этого года компания "Залесский фермер" (входит в холдинг) поддержала инициативу регионального правительства и присоединилась к соглашению о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости. Документ зафиксировал отпускные цены на важные социальные продукты.

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В ГК "ЭкоНива" (крупнейший в РФ производитель сырого молока) ценовая политика строится на долгосрочных контрактах с партнерами. "Компания ведет постоянную работу с действующими и потенциальными партнерами по заключению долгосрочных - от трех лет - договоров, "привязанных" к рыночным индикаторам, например, изменению потребительских цен, - заявили в пресс-службе. - Именно такой подход позволит сгладить волатильность на рынке молочной продукции. Причем речь как о контрактах между производителями сырого молока и переработчиками, так и между переработчиками и торговыми сетями".

Поддержка отрасли

В Минсельхозе РФ напомнили, что "молочная отрасль - одна из наиболее поддерживаемых, капиталоемких и времязатратных в агропромышленном комплексе". В 2024 году ее господдержка увеличилась до 81 млрд рублей с 62 млрд рублей в 2023 году.

"Меры поддержки, направленные на развитие предприятий молочной отрасли, способствуют сдерживанию роста цен, несмотря на существенное увеличение себестоимости производства по многим направлениям. В частности, растут затраты на энергоресурсы, оборудование, технику и запчасти, упаковку, транспортные расходы, обслуживание кредитов и другие составляющие", - сообщает ведомство.

В 2024 году производство сырого молока в РФ увеличилось на 0,8%, до 34,1 млн тонн.

Союзмолоко РФ Молвест Залесский фермер Вкуснотеево
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