EBay увеличил выручку в IV квартале на 1%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 6%, увеличив выручку на 1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $679 млн по сравнению с $724 млн за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию при этом увеличилась до $1,4 с $1,39. В минувшем квартале eBay выкупила собственные акции на $900 млн, по итогам всего 2024 года - на $3,1 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,25 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,2 на акцию.

Квартальная выручка eBay составила $2,58 млрд против $2,56 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,57 млрд.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) увеличился на 4% - до $19,3 млрд.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале ее чистая прибыль составит $0,98-1,2 на акцию, скорректированная прибыль - $1,32-1,36 на акцию (прогноз рынка - $1,33 на акцию), выручка - $2,52-2,56 млрд (прогноз рынка - $2,59 млрд).

Акции eBay подешевели на 8,5% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 44,4%.