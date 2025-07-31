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EBay увеличил чистую прибыль во II кв. в 1,6 раза, выручка превзошла прогнозы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 1,6 раза, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $368 млн по сравнению с $224 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,79 с $0,45.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,37 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,3 на акцию.

Квартальная выручка eBay увеличилась до $2,73 млрд с $2,57 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $2,64 млрд.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) вырос на 6% - до $19,5 млрд.

Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в третьем квартале составит $0,97-1,02 на акцию (прогноз рынка - $0,98 на акцию), скорректированная прибыль - $1,29-1,34 на акцию ($1,3 на акцию), выручка - $2,69-2,74 млрд ($2,66 млрд), GMV повысится на 3-5%, до $19,2-19,6 млрд.

Акции eBay прибавляют в цене более 16% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 46%.

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