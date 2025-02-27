ЦБ отметил рост практики недобросовестного информирования клиентов об условиях вкладов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России видит расширение практики недобросовестного информирования банками клиентов об условиях вкладов, ожидает от кредитных организаций самостоятельного урегулирования этой ситуации в рамках ассоциации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В последнее время мы видим расширение практики недобросовестного информирования людей об условиях вкладов. У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют банки внимание на максимальных ставках, хотя максимальные ставки могут действовать короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, прямо адресные рекомендации, как нужно информировать потребителя о параметрах вклада и так далее. Некоторые участники скорректировали свои бизнес-процессы, надо признать, с остальными продолжим работу", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

"Мы ожидаем, что в рамках ассоциации будет сформирована единая позиция о том, как размещать информацию об условиях вклада, чтобы здесь была равная конкуренция и чтобы не было вот этого недобросовестного информирования. И мы хотели бы здесь банкам дать возможность самим урегулировать в рамках ассоциации эту проблему, правила раскрытия информации на сайтах. Как понимаете, если это не будет сделано, у нас всегда есть иные рычаги", - добавила она.