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ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом кредитов в шести банках

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов в шести кредитных организациях, две из которых являются системно значимыми, сообщила пресс-служба ЦБ.

Банки в своих дистанционных каналах предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем - с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко, отметил регулятор.

"В результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили - кредит или заем - и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку", - сказано в сообщении.

Банк России направил кредитным организациям требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.

Сейчас свои микрофинансовые или микрокредитные организации (МФО, МКК) есть у нескольких крупных банков, например, у Альфа-банка, Т-банка, Совкомбанка, ОТП банка, а также у банков "Русский стандарт", "Синара", "Уралсиб", Экспобанка и банка "Ак барс". Кроме того, дочерние банки и МФО есть у Wildberries и Ozon.

Объем займов, выданных российскими микрофинансовыми организациями за 2024 год увеличился более чем в 1,5 раза, до 1,5 трлн рублей, за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами и банками, сообщал ЦБ. Такая динамика банковских МФО во многом связана с более доступным фондированием за счет средств группы, которое позволяет им выдавать займы по ставкам в среднем на четверть ниже, чем у остальных МФО, это делает их привлекательными для граждан, отмечал регулятор.

Банк России МФО
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