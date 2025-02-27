Индекс МосБиржи упал ниже 3200п в рамках коррекции, лидируют в откате "ПИК" и "Самолет"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в четверг продолжает снижение из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины в свете новых заявлений президента США Дональда Трампа, фактором давления также выступают ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции.

Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3200 пунктов (уровень почти двухнедельной давности), в лидерах снижения выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,5%) и ГК "Самолет" (-5,1%).

К 13:00 индекс МосБиржи составил 3197,98 пункта (-2,4%), индекс РТС - 1172,42 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составляет 85,9279 руб. (-70,39 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-4,9%), АФК "Система" (-4,7%), "АЛРОСА" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-4,5%), "Магнита" (-4,1%), "РусГидро" (-3,9%), "НЛМК" (-3,8%), "Газпром нефти" (-3,5%), "Татнефти" (-3,2%), "ММК" (-3%), "Т-Технологии" (-2,9%), "Роснефти" (-2,4%), "МТС" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "Северстали" (-2%), ВТБ (-2%), "Норникеля" (-2%), "Московской биржи" (-1,8%), ОК "Русал" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,7%), Сбербанка (-1,6%) и -1,6% "префы"), "Газпрома" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -2,1% "префы").

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб.

Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в 2024 году на 5,3% - до 1 трлн 589,3 млрд руб., в IV квартале - на 0,7%, до 362,1 млрд руб.

Сбербанк в 2024 году выполнил все поставленные перед менеджментом цели, восстановил достаточность капитала до уровня, необходимого для выплаты дивидендов, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на конференц-звонке. По его словам, за 2024 год дивиденды будут выплачены в полном объеме (50% от прибыли).

Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год, по-прежнему ждет рентабельность капитала свыше 22%, следует из презентации кредитной организации.

Президент США Трамп считает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

"Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать... Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению", - заявил он в среду в ходе заседания своей администрации.

Также Трамп сообщил журналистам, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования. Он также заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины". При этом Трамп отметил, что не видит смысла давать Киеву американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа. По его словам, в рамках урегулирования США не планируют предлагать ослабление американских санкций против РФ.

Кроме того, Трамп заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, отметив, что, по его мнению, именно перспектива вступления страны в альянс стала одной из причин нынешнего конфликта.

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, с 18 по 24 февраля 2025 года инфляция составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля и 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,7%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась до 10,11% с 10% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России отмечает возможный разворот проинфляционных факторов, в частности, прекращение роста напряженности на рынке труда, но нужно будет еще оценить устойчивость этих трендов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Кроме того, по её словам, строительная отрасль может переждать замедление ипотеки, у нее есть накопленный запас прибыли, а граждане при покупке жилья стали чаще использовать собственные средства.

По мнению портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, широкий рынок акций РФ продолжает находиться под давлением продаж как из-за отсутствия реальных действий относительно снижения эскалации вокруг Украины, так и на фоне укрепление рубля. Выходящие годовые операционные и финансовые отчетности влияют на динамику акций отдельных эмитентов.

Сбербанк рекордно отчитался по МСФО за 2024 год, Ozon (-4,9%) также раскрыл годовые результаты. Ozon нарастил выручку на 45%, а на фоне высоких процентных ставок и активного развития финтеха существенно выросли процентные доходы (+250%), операционный денежный поток прибавил 242% и превысил 286 млрд руб. При этом Ozon получил очередной годовой убыток в 59,4 млрд руб., а рост GMV в 2025 году ожидается на уровне 35%, отметил Федосов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", коррекционное снижение рынка дает возможность покупателям набраться сил, однако резкого возврата к росту ждать не стоит, если только снова не поступят позитивные новости с геополитических полей. Кроме того, данные Росстата по инфляции оказались негативными относительно значений предыдущей недели.

Эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская отмечает, что фьючерсы на нефть марки Brent выглядят уже достаточно перепроданными. Среди факторов, которые оказывали наибольшее давление на котировки в последнее время, можно выделить смягчение риторики по российско-украинскому конфликту и отсутствие заметного влияния последних санкций США на объемы российского экспорта. Однако важно учитывать, что январские санкции США официально вступают в силу лишь с сегодняшнего дня, а вопрос урегулирования российско-украинского конфликта может оказаться не таким быстрым, как ожидал рынок. Поддержать цены на нефть может и более интенсивное санкционное давление на Иран - рынок этот сценарий тоже пока не учитывает, полагает Рокотянская.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", непрерывный поток позитивных геополитических новостей начал слегка иссякать, что привело к фиксации позиций участниками рынка акций и коррекции индексов вниз.

Чистая прибыль Сбербанка в IV квартале по МСФО ожидалась в районе 380 млрд рублей (ниже, чем в III и II кварталах), а прибыль за год прогнозировалась на уровне 1607 млрд рублей (это позволяло рассчитывать на дивиденды в 35,5 руб. на акцию, с доходностью около 11,3% по обыкновенным бумагам). С прицелом на 2025 год главный риск видится в сокращении кредитного портфеля Сбера, так как Банк России преследует именно эту цель в борьбе с инфляцией. Главное, чтобы не было сильных перекосов и охлаждение прошло умеренно, не так болезненно для банковского сектора, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова также полагает, что коррекция рынка вызвана отсутствием дополнительной порции позитивных геополитических новостей, а пессимизм относительно сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ усилился на фоне слабых данных по инфляции (ускорение как недельной, так и годовой).

"В четверг борьба может развернуться около уровня 3200 пунктов по индексу МосБиржи. С одной стороны, идти сильно ниже при достаточно высоких ожиданиях нормализации на геополитическом фоне и, в перспективе, ослабления антироссийских санкций - сложно. С другой - идти сильно выше 9-месячных максимумов без какой-то конкретики по урегулированию кризиса вокруг Украины также сложно. Мы полагаем, что актуальным диапазоном сегодня будет 3200-3300 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Крылова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, распродажи акций усилились накануне вечером после оглашения данных Росстата по инфляции, которая в годовом выражении выросла до 10,11% с 10%. При таких цифрах о денежно-кредитном послаблении речи не идет, наоборот, Банк России может рассматривать дальнейшее повышение ставки.

Также снизился градус позитива и в геополитике: пока непонятно, когда начнутся встречи по Украине, и высказывания из-за океана теперь более противоречивы. На таком информационном фоне коррекция перекупленного рынка акций выглядит логичной, ее целью является снижение индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, где расположен незакрытый "гэп" от 13 февраля, считает эксперт.

"Но мы не уверены, что эта цель реализуется. Вполне возможно, индикатор вернется в боковик около 3300 пунктов. В данной ситуации инвесторам стоит продолжать занимать выжидательную позицию и быть готовыми к пополнению портфелей акциями в случае падения индекса к 3000 пунктам либо при формировании новой восходящей волны", - считает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC40, FTSE подросли на 0,4-0,5%, DAX просел на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,2-0,7%).

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в декабре прошлого года повысился до 108,3 пункта с минимальных за три месяца 107,8 пункта в ноябре, согласно окончательным данным. Предварительно декабрьское значение оценивалось в 108,9 пункта, и, по данным Trading Economics, аналитики не ожидали пересмотра.

Экономика Гонконга в 2025 году вырастет на 2-3%, прогнозирует министр финансов специального административного района Пол Чань, оценки которого приводит агентство "Синьхуа". В прошлом году гонконгский ВВП увеличился на 2,5%, заявил он в ходе бюджетного послания в законодательном собрании Гонконга. Поддержку экономике оказывали инициативы гонконгских властей по ее стимулированию и снижение процентных ставок в США.

На нефтяном рынке днем в четверг цены растут после снижения накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 по московскому времени в четверг составила $73,28 за баррель (+1,1% и -0,7% в среду), цена апрельских фьючерсов на WTI - $69,32 за баррель (+1% и -0,5% накануне).

Давление на рынок ранее оказали перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе в будущем может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже днем упали акции ПАО "НПО "Наука" (-8,3%), ПАО "Сегежа Групп" (-8%), "СПБ биржи" (-7,4%), расписки NanduQ (-7%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,9%), ПАО "Яковлев" (-6,6%), "Трубной металлургической компании" (-6,3%).

Выручка Fix Price (-4,9% расписки) в IV квартале 2024 года выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 87,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 17,6%, до 7,1 млрд рублей.

Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал её рост на 7,4%, до 87,7 млрд рублей. Чистая прибыль оказалась выше ожиданий - аналитики предполагали снижение показателя на 21,9%, до 6,7 млрд рублей.

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 составил 63,21 млрд рублей (из них 8,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,19 млрд рублей на акции "Т-Технологии").