Рекламный концерн WPP увеличил годовую операционную прибыль в 2,5 раза

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира, в 2024 году увеличила операционную прибыль в 2,5 раза - до 1,325 млрд фунтов ($1,68 млрд) с 531 млн фунтов в 2023 году, сказано в предварительной отчетности.

Доналоговая прибыль утроилась и составила 1,031 млрд фунтов против 346 млн фунтов в 2023 году.

Выручка снизилась на 0,7% - до 14,741 млрд фунтов. Сопоставимые продажи (LfL) без учета косвенных издержек уменьшились на 1%.

WPP прогнозирует, что в 2025 году LfL могут снизиться на величину до 2%.

Такой прогноз разочаровал инвесторов, что вызвало падение котировок акций компании более чем на 15%. В частности, аналитики JPMorgan ожидали повышения данного показателя на 2% в этом году.

Совет директоров WPP одобрил финальные дивиденды в размере 24,4 пенса на акцию, как и годом ранее. С учетом этого совокупный размер дивидендных выплат за 2024 год составит 39,4 пенса на бумагу, говорится в сообщении.

За последние двенадцать месяцев капитализация компании сократилась на 7,3% (до 8,3 млрд фунтов стерлингов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 14,8%.