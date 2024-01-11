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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Рекламный концерн WPP задумался о полном выходе из капитала Kantar

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира, рассматривает возможность продажи оставшейся у нее 40%-ной доли в компании Kantar, занимающейся исследованиями рынка, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

WPP продала 60% Kantar в 2019 году инвестфирме Bain Capital. Сейчас британская компания работает с консультантами и изучает потенциальные альтернативы, включая прямую продажу. При этом не исключен вариант проведения IPO.

По данным источников, Kantar может быть оценена в $3-4 млрд. Объем долга компании составляет около $4 млрд.

Кроме того, Bain планирует продать Kantar Media - подразделение, которое специализируется на измерении телевизионной аудитории, сообщили источники Bloomberg. Стоимость этого бизнеса может составить около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,28 млрд).

Котировки акций WPP на торгах в четверг снижаются на 3% - до 7,368 фунта. За последний год капитализация компании упала почти на 20% (до 8,1 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял менее 2%.

Аналитики UBS в четверг пересмотрели рекомендации для акций WPP сразу до "продавать" с "покупать", прогнозную котировку - до 7 фунтов с 12 фунтов. Они ожидают, что продажи компании будут ниже консенсус-прогноза и ниже, чем по отрасли в целом, в этом году и в среднесрочной перспективе.

Bain Capital Kantar WPP Kantar Media Великобритания
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