Сбербанк запустил ипотеку на покупку частного дома у застройщика по ДДУ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил ипотеку на покупку частного дома по договору долевого участия (ДДУ) у застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, когда компании берут в освоение определенные территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках №214-ФЗ. Таких партнеров у нас в контуре уже около десяти", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи на Domclick Digital Day в Казани.

Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого участия или договор уступки прав требования (ДУПТ), дополнительный залог по кредиту не требуется.

Как уточняется, ранее покупатели могли приобрести в рамках ДДУ у застройщика только квартиры в новостройках.