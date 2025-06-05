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В России число выданных ипотек на индивидуальное жилье упало в четыре раза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России в январе-апреле 2025 года число выданных ипотек на индивидуальное жилищное строительство снизилось в четыре раза в годовом исчислении, подсчитали в "Циан.Аналитике".

"Выдачи в ИЖС просели сильнее, чем в других сегментах (на рынке новостроек снижение на четверть, на вторичке - в два раза). Рынок столкнулся с более серьезными испытаниями - помимо ужесточения ипотечных условий, он проходит адаптацию к переходу на эскроу и к росту стоимости строительства", - прокомментировала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская.

По данным компании, за первые четыре месяца 2025 года количество кредитов в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Доля кредитов на ИЖС от общего числа выданных ипотек снизилась с 30% до 15%.

Лидерами по числу выданных кредитов на ИЖС оказались Башкортостан (1,9 тысячи за 4 месяца), Краснодарский край (1,85 тысячи) и Московская область (1,77 тысячи).

Меньше всего ипотек на ИЖС в абсолютном выражении было выдано в регионах Крайнего Севера, а также в Еврейской АО, Северной Осетии и Ингушетии.

Наиболее сильное снижение числа кредитов зафиксировано в Тыве (в 11 раз), Северной Осетии (в 9 раз), Ингушетии и Чечне (в 7 раз). В Московской области выдачи сократились сильнее, чем в целом по стране - в 4,2 раза, в Краснодарском крае и Башкортостане - в 3,3 раза.

В исследовании также отмечается, что впервые половина всех ипотек на ИЖС в 2025 году была выдана на строительство домов, половина - на их приобретение. Год назад большинство заемщиков делали выбор в пользу строительства (67%). С ужесточением законодательства и ростом цен на строительные материалы покупка готового варианта для многих стала более оптимальным решением, говорят эксперты компании.

Расчеты проведены на основе последних данных Банка России, опубликованных 30 мая. В исследовании риведена статистика по тем регионам, данные по которым раскрыл ЦБ.

Циан Циан.Аналитика Елена Бобровская Банк России
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