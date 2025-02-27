Papa John's сократила выручку на 7% в IV финквартале, лучше прогнозов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американская Papa John's International, владеющая сетью пиццерий, в четвертом квартале минувшего финансового года сократила чистую прибыль и выручку, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в квартале, завершившемся 29 декабря, составила $14,8 млн, или 44 цента на акцию, по сравнению с $26,1 млн, или 79 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 63 цента на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 50 центов.

Выручка снизилась на 7%, до $531 млн с $571 млн, тогда как аналитики ожидали падения показателя до $516,6 млн.

Сопоставимые продажи группы сократились на 7,9%. В том числе в Северной Америке в минувшем квартале продажи упали на 8,9%, в остальном мире - на 4,7%.

В 2025 году компания ожидает роста общих продаж на 2-5%, в Северной Америке - на 0-2%.

На конец прошлого фингода сеть ресторанов Papa John's насчитывала 6 030 заведений в 51 стране.

Акции Papa John's дорожают на 6,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 35,7%, до $1,51 млрд.