Papa John's увеличила выручку на 9% в IV квартале

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американская Papa John's International, владеющая сетью пиццерий, в четвертом квартале минувшего года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы рынка, а выручка оказались немного хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2023 года составила $26,1 млн, или 79 центов на акцию, по сравнению с $23,5 млн, или 66 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 91 цент на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 72 цента.

Выручка увеличилась до $571 млн с $526 млн, тогда как аналитики ожидали роста показателя до $578 млн.

Сопоставимые продажи группы повысились на 11%. В том числе в Северной Америке в минувшем квартале продажи подскочили на 11,2%, в остальном мире – на 10,5%.

За 2023 год в целом компания увеличила выручку на 1,6% до $2,14 млрд, и повысила чистую прибыль на 21% до $82,1 млн.

Акции Papa John's дорожают на 4% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на 7,5% до $2,38 млрд.