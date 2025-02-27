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"СИБУР" в 2024 году увеличил прибыль по РСБУ почти вдвое до 166,6 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ в 2024 году составила 166,62 млрд рублей по сравнению с 90,74 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Таким образом, показатель в 1,84 раза превысил результат прошлого года.

Выручка увеличилась на 17,5% до 1,2 трлн рублей. Себестоимость росла чуть более опережающими темпами – на 22% до 851,8 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 8,1% до 360,4 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 7,6% до 255,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,6 раза, составив около 194,96 млрд рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила всего 626,64 млн рублей (прибыль за 9 месяцев – 165,99 млрд рублей). Существенное влияние на нее могли оказать "проценты к уплате": в четвертом квартале компании пришлось выплатить 27,8 млрд рублей, что существенно выше среднеквартальных выплат 2024 года (в диапазоне 15,5-18,4 млрд рублей). Кроме того, пока не учтены доходы "СИБУР Холдинга" за четвертый квартал от участия в других организациях: в отчетах за январь-сентябрь и за весь год указано одно и то же значение – 37,598 млрд рублей.

Выручка компании в четвертом квартале составила 317,5 млрд рублей (кварталом ранее – 316,3 млрд рублей), валовая прибыль – 88,25 млрд рублей (кварталом ранее – 90,56 млрд рублей).

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" – 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" – 12,325%.

СИБУР Холдинг
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