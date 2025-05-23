Чистая прибыль "СИБУРа" по РСБУ в I квартале снизилась на 14%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" в первом квартале 2025 года составила 40,4 млрд рублей, что на 14,4% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 12,6% - до 305 млрд рублей, а себестоимость продукции выросла с 182,5 млрд рублей до 266 млрд рублей.

В итоге валовая прибыль "СИБУРа" оказалась в 2,2 раза меньше - 39 млрд рублей, а прибыль от продаж - почти в четыре раза меньше - 20,8 млрд рублей.

Благодаря курсовым разницам по операциям в валюте (64,5 млрд рублей) прибыль до налогообложения составила 54,5 млрд рублей против 56,4 млрд рублей годом ранее.