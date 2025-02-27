Оценка роста ВВП США в IV квартале осталась на уровне 2,3%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,3% в пересчете на годовые темпы, по пересмотренным данным Министерства торговли страны.

Таким образом, оценка темпов экономического роста не изменилась по сравнению с предварительно объявленным уровнем. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра.

Для сравнения, в первом квартале подъем ВВП составлял 1,6%, во втором - 3%, в третьем - 3,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в октябре-декабре увеличились на 4,2% (без пересмотра), что стало максимальным повышением с первого квартала 2023 года. В том числе затраты на товары выросли на 6,1% (ранее сообщалось 6,6%), на услуги - на 3,3% (на 3,1%).

Рост госрасходов составил 2,9%, а не 2,5%.

Экспорт в четвертом квартале сократился на 0,5%, импорт - на 1,2%. Предварительно было объявлено о сокращении обоих показателей на 0,8%.

Инвестиции в основные активы упали на 1,4% (ранее говорилось о сокращении на 0,6%). Снижение было зафиксировано впервые с января-марта 2023 года. При этом инвестиции в жилую недвижимость выросли на 5,4%, а не на 5,3%.

Индекс потребительских цен PCE в четвертом квартале увеличился на 2,4% относительно предыдущих трех месяцев (ранее сообщалось о повышении на 2,3%).

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 2,7%, а не на 2,5%. При этом эксперты не ожидали пересмотра.

Представленная Минторгом информация стала второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за четвертый квартал запланирована на 27 марта.

По итогам 2024 года американская экономика увеличилась на 2,8% после подъема на 2,9% годом ранее.