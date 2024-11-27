Оценка роста ВВП США в III квартале подтверждена на уровне 2,8%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале выросла на 2,8% в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли США, подтвердив предварительные данные.

Аналитики в среднем также не прогнозировали пересмотра показателя, показали опросы Trading Economics и MarketWatch.

Темпы подъема ВВП замедлились по сравнению с 3% во втором квартале.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в июле-сентябре повысились на 3,5%, а не на 3,7%, как было заявлено предварительно. Тем не менее, это по-прежнему самый значительный прирост с начала 2023 года.

В том числе расходы потребителей на товары увеличились на 5,6% (ранее сообщалось о подъеме на 6%), на услуги - на 2,6% (без пересмотра).

Оценка роста госрасходов осталась прежней - 5%.

Экспорта повысился на 7,5% (предварительно - на 8,9%), импорт - на 10,2% (на 11,2%).

Инвестиции в основные активы выросли на 1,7%, а не на 1,3%. При этом инвестиции в жилую недвижимость упали на 5%, а не на 5,1%, как было объявлено ранее.

Индекс потребительских цен PCE в третьем квартале увеличился на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев (без пересмотра). Это минимальные темпы подъема со второго квартала 2020 года.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в июле-сентябре вырос на 2,1%. Эксперты не ожидали пересмотра с первоначально заявленных 2,2%.

Представленная Минторгом информация - вторая оценка ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за третий квартал запланирована на 19 декабря.