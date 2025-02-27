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"Швабе" на выставке в ОАЭ подписал контракты на поставку боевой оптики инозаказчикам

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Швабе" на полях оружейной выставки IDEX-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах подписал контракты на поставку оптико-электронных приборов иностранным заказчикам, сообщает пресс-служба компании.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" заключил контракты в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества - ИФ) на полях Международной оборонной выставки IDEX-2025. Партнерам будут поставлены оптико-электронные приборы для модернизации бронетанковой техники российского производства", - сказано в сообщении.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что ВТС РФ "с иностранными государствами продолжает развиваться даже с учётом меняющихся внешних факторов".

"Зарубежные заказчики активно используют российские технологии. Изделия, которые предлагает наш холдинг, не исключение. Они уже давно известны на международном рынке и зарекомендовали себя с лучшей стороны, что объясняет высокий спрос", - подчеркнул Калюгин.

В частности, отметил он, оптико-электронные приборы и прицельные комплексы разработки "Швабе" "входят в состав целого ряда современных образцов военной и специальной техники".

"Ознакомиться с ними можно было на IDEX. Данная площадка является одной из наиболее эффективных для наращивания сотрудничества по линии ВТС. Мы, в свою очередь, здесь подписали новые контракты", - сказал Калюгин.

В рамках выставки изделия "Швабе" были представлены, в частности, в составе танка Т-90МС, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" и других образцов вооружения, информирует пресс-служба холдинга.

Выставка IDEX-2025 проходила с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби ОАЭ Ростех Швабе Вадим Калюгин
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